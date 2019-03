“Era puro Quentin”, memes por “supuesta” visita de Tarantino a Barranquilla

-Eche, viene Tarantino. -Ajá, ¿y ese quién ej? -El de Pol fikchon. -Ñeeerda... ¿y a qué horas ej la mondá? -A laj 4:00 pm. -Nooombe... ¡¿Toca madrugá?!!! No joda, pa’ eso yo me hago mi propia película, eche... * Baila con su burra como Travolta y Thurman.

Alo?

Señor #TarantiNO ?



Si, diga, pa’ que soy bueno?



Es para ver si tiene chance mañana de venirse a pasar unos días a Bquilla, me equivoqué y se me olvidó llamarlo antes a invitar, pero acá todos lo están esperando.



Anda, no puedo, tengo un sancocho en otro lado



