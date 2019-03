Opiniones divididas por reforma que haría cambios en la JEP

En el legislativo hay preocupación no solo por el estudio que se avecina de las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley estatuaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, si no por el anuncio de la reforma Constitucional para modificar, por lo menos, en tres aspectos la JEP.

Los temas clave son la exclusión de los delitos sexuales de la JEP, que los reincidentes pierdan todo tipo de beneficios de la justicia transicional y que la justicia ordinaria asuma los casos cuando se cometan delitos después de la firma del acuerdo de paz.

Por esa razón hay opiniones divididas al respecto y se augura un gran debate en las bancadas sobre estos temas. Por ejemplo, el senador de La U Armando Benedetti, asegura que esa iniciativa propuesta por Duque no es viable.

“Las tres reformas constitucionales que quiere impulsar el presidente Duque no se podrían hacer porque ya hay un fallo de la Corte Constitucional que dice que no se podrá tocar ese acto legislativo que permitió la firma de la paz, sino hasta después de tres periodos presidenciales. Algunos podrían dudar si se puede o no modificar esa reforma, pero quien dirime eso es la Corte Constitucional”.

En el Centro Democrático, partido de Gobierno, respaldan plenamente esa reforma y la senadora María del Rosario Guerra indica que es el camino para corregir los problemas que hay en esa justicia. “Es muy buena la propuesta del presidente de un acto legislativo que busque que los violadores y reincidentes pierdan los beneficios y se sometan a la jurisdicción ordinaria. Creo que la decisión del presidente es ponderada, que responde al querer cuando votamos NO al plebiscito y es una decisión que ayudará a que el Congreso de la República revise la ley”.

Finalmente el conservador Juan Diego Gómez indicó que le parece buena idea excluir los delitos sexuales de la JEP ya que los derechos de los menores deben ser respetados. “Me parece muy importante que el Gobierno se haya puesto esa camiseta porque creemos que nada tienen que ver los delitos sexuales contra menores y adolescentes con delitos políticos. Encontraremos entonces más respaldo a ese acto legislativo que plantea un artículo nuevo a la Constitución evitando que se cree la impunidad en ese aspecto”.

En los partidos de oposición este anuncio no cayó bien y ahora habrá que esperar la radicación y los debates para conocer el verdadero ambiente para esta reforma.