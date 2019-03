Se conocen nuevas versiones sobre el 'Divo de Juárez'

Luego de varias fotos de que “comprobaban” que el ‘Divo de Juárez’ estaba vivo y un video en el que felicitaba a su exmanager, Joaquín Muñoz, por su libro. Ha decidido hablar el director musical del mariachi de 'Juanga', quien trabajó para el cantante mexicano por 24 años ha querido desmentir esto.

Vea también: Foto de Mara cuando estaba en el colegio

Según Muñoz la voz de ese audio es de un imitador, “Cuando yo vi a Joaquín decir eso, sí me dio curiosidad (...) Yo estuve en los último siete años con el señor Juan Gabriel siendo su ingeniero personal en los estudios. Entonces su voz la conozco perfectamente. Cuando muestra ese audio, me doy cuenta de que no es él”.

Además, Joaquín mencionó en un programa que está dispuesto a enviar el audio a la Procuraduría mexicana para que comprueben su autenticidad.