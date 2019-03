Dulce María no invitó a un ex RBD a su boda

La actriz y cantante mexicana Dulce María recodada por ser integrante de la banda de pop juvenil RBD, se casará con su actual pareja y como mucho se lo imaginarían invitaría a sus ex compañeros, pues la noticia que ha generado revuelo entre los fans es que no invitó a Poncho Herrera, ex miembro de agrupación.

Pues ellos tuvieron una relación amorosa, antes de actuar juntos en la novela "Rebelde" que los dio conocer, y por ende muchos empezaron con las especulaciones del motivo por el cual el actor no fue invitado a la boda de su ex compañera.

Dulce María dio una entrevista, donde le preguntaron el porqué de su decisión a lo que ella dijo que a los ex novios no se invitan, y él es un ex novio, además él tampoco la invito a su boda por es motivo tampoco el irá a la suya.

Los demás ex integrantes de la banda estarán presentes y como ella lo dijo será una boda muy íntima.

