Óscar Julián Ruiz e Imer Machado son denunciados por acoso sexual

Harold Perilla, ex árbitro denunció públicamente hoy en La W a Óscar Julián Ruiz, miembro de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, por acoso sexual.

Didier Luna se presentó voluntariamente a juzgados y se declaró inocente

Perilla aseguró que en mayo del 2017 dio a conocer la situación ante Jorge Enrique Vélez, hoy presidente de la Dimayor, pero no recibió el apoyo que esperaba, pues fue ignorado y hasta insultado, aseguró el ex árbitro a La W.

“Con Óscar Julián Ruíz fueron varios episodios de acoso. El más grave fue en una pretemporada en un pasillo, se me acercó y me mandó la mano, se la quité, y me retiré con impotencia”, dijo Harold Perilla.

Pero no solo Perilla denunció a Ruiz, también Imer Machado tuvo insinuaciones con algunos árbitros “Tengo varios testigos cuando Imer Machado me cogía la cola, los testículos, en varias oportunidades me tuvieron que detener, porque él lo hacía cuando yo estaba de espaldas y salía corriendo”.

Representantes de la Selección Femenina se reunieron con Ministra de Trabajo

Julián Mejía, otro ex árbitro también fue acosado “Me voy a referir sobre un dirigente importante en el fútbol colombiano, esa persona me hacía invitaciones a su casa. Yo no soy homofóbico, pero cuando lo empiezan a tocar uno se siente incómodo”.