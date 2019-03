¿Se comprometió? Esta publicación de Paulina Vega inquieta a sus seguidores

¿Paulina Vega se casa? Esta es la publicación que compartió la ex miss universo colombiana en su cuenta de Instagram @paulinavegadiep, en la tarde del 11 de marzo.

La foto la publicó a blanco y negro, y en ella se observa a Paulina en el centro de un escenario, abrazando felizmente al que parece ser su pareja.

Vea También: Por esto seguidores de Nicki Minaj piden a coro a Cardi B en un concierto

Al rededor de ellos, hay una multitud de espectadores aplaudiendo y tomando miles de fotos.

Hasta el momento Paulina no se ha pronunciado al respecto, lo único que acompaña la fotografía es el siguiente pensamiento: "Love of my life".

La publicación supera los 5 mil 'me gusta', y cuanta con 55 comentarios entre los que se destacan incógnitas, especulaciones o rumores sobre una posible boda de Paulina Vega Dieppa.