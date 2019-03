Actriz mexicana luce su vestido al revés en Premios TVyNovelas

El pasado fin de semana se llevó a cabo los Premios TVyNovelas en México, en este la actriz Angelique Boyer sorprendió con un vestido el cual tenía un gran escote en la parte de adelante.

La actriz no se percató de que se había puesto el vestido al revés, cuando llegó a la alfombra azul los asistentes al evento se sorprendieron de lo sexi que llegó la actriz.

En ese momento nadie sospechaba del error que había cometido la actriz, ni ella misma. Hasta después de haber desfilado por la alfombra la actriz se dio cuenta e inmediatamente se cambió el vestido.

“Me lo probé y me quedó perfecto, en el límite de sensualidad, no nos estábamos pasando de nada, todo perfecto. Pero la neta es que cuando me lo puse hoy dije ‘le faltan piedritas. Yo creo que le quitaron piedritas porque cuando yo me lo probé se veía bien, muy decente’. En realidad igual me cerró, eso es lo más chingón, igual me quedó (ríe), pero estaba un poquito escotada”, mencionó Angelique con sus seguidores de Instagram una vez que finalizó el evento.