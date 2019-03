El increíble cumpleaños de la mejor amiga de Khloé Kardashian

Lo más probable es que Khloé Kardashian no tenga humor para demasiadas fiestas después de todo el circo que se ha organizado en torno a su ruptura con Tristan Thompson, padre de su única hija, después de que él besara durante una noche de fiesta a una de las allegadas de su familia a quien ella consideraba una 'hermana pequeña', Jordyn Woods.

Vea también: ¿Alex Rodríguez le es infiel a Jennifer López?

Sin embargo, la celebridad ha sabido dejar de lado sus propios problemas este fin de semana para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Malika Haqq, su mejor amiga, y la hermana gemela de esta, Khadijah. Una de las ventajas de formar parte del entorno del famoso clan es que permite beneficiarse de su costumbre de aprovechar cualquier excusa u ocasión para organizar un evento de proporciones épicas y Khloé no decepcionó este domingo.

La celebridad no quiso reparar en gastos para ofrecer a Malika el día más especial posible organizando una escapada a Las Vegas junto a sus más allegados que, por supuesto, no realizaron en una aerolínea comercial. En su lugar, ella se encargó de reservar un jet privado en el que disfrutaron de un viaje con todos los lujos y en el que no faltaron las tartas decoradas con el nombre de las cumpleañeras para comenzar la jornada.

Los festejos continuaron en una lujosa suite de la ciudad del pecado que había sido decorada con globos blancos y dorados para la ocasión, tras lo cual los invitados pusieron rumbo al club Hakkasan para terminar la noche entre botellas de champán.

En la esfera virtual, Khloé recurrió a su cuenta de Instagram para enviar un emotivo mensaje a las dos hermanas que reflejaba el papel tan importante que ambas vienen jugando desde hace muchos años en su vida: "Feliz cumpleaños a Malika y Khadijah. Sois unas chicas muy muy especiales. Doy gracias a Dios todos los días por vuestra amistad. Deseo que tengáis la suerte de que cada cumpleaños sea mejor que el anterior. Los quiero con locura".

La famosa estrella no pudo resistirse a compartir algunas 'joyas' de su álbum personal que demuestran que su amistad viene de lejos al tiempo que bromeaba: "Sabes que los quiero cuando estoy dispuesta a publicar algo así".