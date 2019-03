La curiosa 'amistad' entre Arya Stark y Cersei Lannister

Al margen de la obsesión que ha venido desarrollando el personaje de Arya Stark con la idea de dar muerte -de la forma más cruenta posible, seguramente- a la actual monarca de los Siete Reinos de Poniente, la despiadada Cersei Lannister, lo cierto es que la relación que une a las actrices que dan vida a semejantes archienemigas, Maisie Williams y Lena Headey, no podría ser más diferente en el plano real.

Vea también: Aparece video del robo a Daddy Yankee de $2.3 millones en joyas

"Somos amigas desde hace muchos años y hemos atravesado un montón de cambios juntas", ha explicado la joven de 21 años en conversación con la revista Glamour. "Cuando nos conocimos yo tenía 12 años y ella no tenía hijos aún. Ahora tiene dos y siento que las dos hemos sido testigos de muchas cosas en nuestras respectivas vidas", ha añadido satisfecha.

Otra de las razones por las que Maisie, quien recientemente hizo saltar todas las alarmas entre los fans de Arya al pronunciarse sobre un desenlace conmovedor a la par que violento en referencia a su personaje, se siente especialmente afortunada de tener a Lena en su vida reside en el "trato adulto" y para nada condescendiente que esta le dirigía en los primeros años de la popular ficción televisiva.

"Conocer a alguien durante casi una década es alucinante, es como si siempre hubiera formado parte de mi vida. Y lo que más me gusta de ella es que siempre me ha respetado y me ha tratado como una adulta. Siempre le estaré agradecida por ello", ha añadido en la misma entrevista para desvelar, a continuación, el tipo de contenidos que comparten los miembros del elenco en su 'grupo secreto' de Whatsapp.

"Tenemos un grupo secreto para 'Juego de tronos', pero realmente solo lo utilizamos para poner fotos graciosas de todos nosotros, especialmente de las primeras temporadas. Tenemos la norma de que no publicaremos nada de esto en Instagram, pero en mi caso definitivamente romperé la regla algún día", ha bromeado.