América por la recuperación ante un necesitado Once Caldas

América de Cali, que el domingo permitirá el ingreso gratuito a 500 venezolanos que deseen ir al estadio Pascual Guerrero, recibirá desde las 8:00 PM a un necesitado Once Caldas, que cayó 0-1 el fin de semana anterior con el Junior de Barranquilla en Manizales.

Millonarios igualó con Nacional y sigue siendo líder de la Liga Águila

Junior no pasó del empate en el Metropolitano

Los "diablos rojos", sextos con 14 puntos, necesitan de un triunfo que les permita recuperar confianza tras caer goleados 4-1 ante el Envigado el domingo anterior, para lo cual el técnico Fernando "Pecoso" Castro contará con el delantero venezolano Fernando Aristeguieta, máximo artillero del torneo con ocho tantos.

El Once Caldas, que marcha noveno con 11 puntos, confía en la "buena semana de trabajo" que tuvo y espera mejorar su trabajo ofensivo, según afirmó el delantero Darío Rodríguez.

"Esperamos que con América se nos abra el arco. Todo partido es especial, vamos a enfrentar a un rival grande de Colombia, que viene de una derrota con marcador amplio, los dos tenemos la necesidad de un buen resultado. De locales ellos tienen la obligación, su hinchada aprieta mucho, nosotros tenemos buen fútbol para ir a conseguir un buen resultado", manifestó.

Gustavo Murillo del Chocó será el árbitro del partido, con la asistencia de Alexander Guzmán y Víctor Wílches

Datos:

-América y Once Caldas empataron sus últimos tres duelos en Primera A, algo que les ocurre por primera vez en los torneos cortos, desde 2002.

-América registra cuatro victorias en el torneo (4V 2E 2D), dos las logró en partidos que comenzó debajo en el marcador.

-Once Caldas perdió y no anotó en sus últimos dos juegos, algo que no le ocurría en Primera A desde marzo de 2018.

Posibles formaciones:

América: Carlos Bejarano; Jonathan Álvarez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Julián Guevara, Carlos Sierra, Cristian Álvarez, Yesus Cabrera; Misael Riascos y Fernando Aristeguieta

Once Caldas: Gerardo Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Correa y Elvis Mosquera; Mauricio Restrepo, Javier Reina, Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Jean Carlos Blanco y Darío Rodríguez.