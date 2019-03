A los 73 años muere ‘El Lobo del Aire’, Jan-Michael Vincent

El actor estadounidense Jan-Michael Vincent murió a causa de un paro cardíaco el pasado 10 de febrero, según informó el portal TMZ. Periodistas de este medio lograron recuperar su certificado de defunción y confirmar que su cuerpo había sido cremado.

‘El lobo del aire’ (‘Airwolf’) fue el papel protagónico que lo envió al estrellato siendo, para esa época, el actor mejor pago de los Estados Unidos, cobrando una cifra de $200.000 dólares por episodio de la serie mencionada.

Cabe recordar que Vincent casi muere en el 2012 debido a una infección en su pierna, por lo que se debió realizar la amputación de la misma.

Otros papeles por los que era recordado fueron los de ‘Jimmy Graham’ en Going Home (1971) y como ‘Byron Henry’ en la miniserie de televisión The Winds of War (1983); por las que recibió nominaciones a los famosos ‘Golden Globe Awards’.