“Para combatir el delito, no se tiene que pedir permiso”: Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe respaldó plenamente lo manifestado por el presidente Iván Duque en la Corte Constitucional y aclaró que el país debe acabar con los cultivos de coca que aumentaron en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Indicó que el glifosato debe ser bien manejado para que sea efectivo y así evitar que tenga consecuencias negativas. “Nosotros apoyamos totalmente las palabras del Presidente de la República, queridos amigos el Meta, este es un departamento agropecuario, ustedes saben que cualquier herbicida si no se le maneja bien hace daño, entonces, así como hay que manejar bien el herbicida, el glifosato, en el arroz, en las invasivas que dañan los pastos, en el maíz, etc., también hay que manejarlo bien para no hacer daño cuando se utilice para fumigar la droga”.

Recordó que el aumento de cultivos ilícitos inició cuando el Gobierno de Santos y las Farc iniciaron la negociación de paz. “Quiero desde el meta hacer dos comentarios o tres, ¿Cuándo empezó el aumento del recrudecimiento de la droga en Colombia? En 2012 cuando la administración del expresidente Santos reveló que le estaba aceptando a las Farc, primero que el narcotráfico era delito conexo al político; segundo, que no habría cárcel; tercero, que no habría extradición; cuarto, que había elegibilidad política y quinto que se suspendía la fumigación”.

Por esa razón Uribe considera que “uno para combatir el delito no tiene que pedir permiso, está bien que para instalar una mina, hacer una carretera se pida permiso a las comunidades, pero para combatir el delito el estado Colombiano no tiene que pedirle permiso a nadie sino a la constitución y a la ley”.

