Arribismo de Santos no le permitió hacer oposición leal y frentera: Uribe

A través de su cuenta en twitter el senador Álvaro Uribe lanzó fuertes críticas en contra de Juan Manuel Santos, quien dejó la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto. El jefe del Centro Democrático tiene todavía la encrucijada en el alma por la “traición” que le hizo su exministro de defensa y quien llegó a la presidencia en 2010 por su apoyo político.

“Santos hubiera sido sincero, no hubiera entrado al Gobierno que yo presidía, no hubiera sido nuestro candidato 2010, nos hubiera hecho oposición leal y frentera, pero el arribismo ladino no sabe de eso”.

En varias ocasiones Uribe reiteró que Santos lo traicionó, pero ha dicho también que más allá de eso, siempre le preocupó que el país fuera por mal camino. Las críticas más recientes se dieron por la audiencia que hubo en la Corte Constitucional en donde se discutió el tema del glifosato.

“Santos quitó las alternativas a los campesinos como el apoyo a los cultivos sustitutivos en zonas cocaleras, el eco turismo y las familias Guardabosques. Pero le entregó todo a Farc y regresó el imperio de coca”.

Justamente varios integrantes del Centro Democrático han manifestado que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el país se inundó nuevamente de cultivos de coca y que las cifras demuestran que ese incremento se presentó durante los diálogos de paz con las Farc.