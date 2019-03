Maduro suspende clases y jornada laboral por apagón masivo

Más de 14 horas sin luz completan la mayoría de regiones de Venezuela que se vieron afectadas por las fallas eléctricas en la represa de Guri, una de las más importantes del país.

El oficialismo insiste en que se trata de un acto de sabotaje de la oposición y la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la suspensión de actividades.

Rodríguez dijo que sufrieron los efectos de un ataque tecnológico y manifestó que es “un acto de sabotaje extremo cometido por la oposición y la derecha extremista venezolana” que habría sido cometido en conjunto con otros países.

“El presidente Maduro ha decidido por el día de hoy suspender las clases y las jornadas laborales, tanto públicas como privadas, con el objetivo de poder facilitar las labores de recuperación del servicio eléctrico”, manifestó la vicepresidenta.

Todos los estados del país están afectados y los servicios de telefonía e internet funcionan de forma intermitente, incluso generando interrupciones en las emisiones de medios de comunicación.

También ha problemas en los servicios de hospitales, aeropuertos y transporte público.

Un mapa satelital muestra la completa oscuridad en todo el territorio venezolano. Mientras el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo envió un mensaje que dice: “No hay comida. No hay medicinas. Ahora, no hay electricidad. Pronto no habrá Maduro”.

