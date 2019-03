Estudio revela que empresas Hidroeléctricas no prevén daños ambientales

La investigación que documentó proyectos nacionales como Guatapé, Quimbo, Betania, Salvajina y en otros países como la presa Hoover, en Estados Unidos; la represa de Asuán, en Egipto, y la Gran Cuenca Artesiana, en Australia, concluye que las metodologías que usan las empresas para prever los daños son poco funcionales.

El magíster en Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional Roberto Jaramillo, quien realizó la investigación, señaló que “desde que no haya un diagnóstico inicial bueno, la metodología no va a servir para determinar realmente cuál va a ser el costo final del proyecto, de modo que lo que se hace a nivel mundial, es que esos sobrecostos sean muy grandes para las empresas, que no asumen los gastos, recayendo en la sociedad y el medio ambiente”.

Por ejemplo, “en el caso de la represa Sardar Sarovar en India, el costo estimado de reasentamiento por persona era de 10.783 dólares, pero, un estimado dice que para rehabilitar a todas las familias afectadas se necesitaban más de 32 millones de dólares” afirmó, el investigador.

Dentro de los hallazgos, Jaramillo indicó que la compensación al medio ambiente y las comunidades es visto como un gasto más que como un resarcimiento, “porque los proyectos no están considerando a profundidad esos costos sociales que implica montar un megaproyecto”.

El autor también dijo, que es importante el tamaño de las plantas de energía, que por sí solas puede ser sostenibles si se usan a escalas racionales.