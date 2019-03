Fiscalía y Midefensa pidieron regreso del glifosato /

El Fiscal Néstor Humberto Martínez y el ministro de Defensa Guillermo Botero le pidieron a la Corte Constitucional que permita el regreso de las fumigaciones aéreas con el químico.

Para Martínez y Botero el narcotráfico y los cultivos de hoja de coca están poniendo en riesgo la seguridad nacional, la estabilidad de las instituciones y acabando con los valores de la sociedad.

"Nos contamina la democracia. Estamos advirtiendo desde la Fiscalía General de la Nación que estamos regresando a la relación promiscua entre el narcotráfico y la política con ocasión del proceso electoral del 2019", dijo Martínez.

Además indicó que "el glifosato no ataca la médula del proceso de paz. Para los incrédulos y de acuerdo con el texto que posee la Fiscalía General de la Nación se dice en el acuerdo de paz, que el gobierno de no ser posible la sustitución no renuncia a los instrumentos mas efectivos incluyendo el glifosato".

Por su parte el Ministro de Defensa indicó que Colombia volvió nuevamente al primer lugar de productor de cocaína.

Indicó que entre el 2012 y 2017 los cultivos ilícitos crecieron en el país un 256 por ciento, siendo los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Antioquia los mas afectados.

Dijo además que si no se toman medidas como el regreso de la aspersión aérea, para el año 2022 las hectáreas de cultivos ilícitos estarán llegando a las 300 mil.

"No puede desconocerse que existen zonas con alta densidad de cultivos ilícitos que por condiciones geográficas y presencia de bandas criminales son de difícil intervención con las modalidades existentes", añadió.