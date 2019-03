¡Orgullo colombiano! Maluma gana premio a Compositor del año

"Feliz, emocionado, es algo por lo que he trabajado todos los días muy fuerte, ahora es una realidad. Gracias a ASCAP por ayudarme a cumplir mis sueños. La libertad de expresión es algo muy importante para mí, ha sido así a través de los años de mi carrera. Ser Compositor del Año me da mucha responsabilidad de seguir soñando y es solo el principio", sostuvo Maluma a Efe.



Asimismo, "I like it", interpretada por Bad Bunny, J. Balvin y Cardi B, y escrita por Jhay Cortez y Mambo Kingz -Xavier y Edgar Semper-Verges, fue nombrada Canción Latina del Año.



ASCAP, por otra parte, reconoció las 50 canciones más interpretadas de la música Latina del 2018.

Entre esos temas se encuentran "Ambiente" (J. Balvin), "Amigos con derechos" (Reik y Maluma), "Bella y sensual" (Romeo Santos con Nicky Jam y Daddy Yankee), "Clandestino" (Shakira y Maluma), "Dura" (Daddy Yanke), "Échame la culpa" (Luis Fonsi y Demi Lovato), "El farsante" (Ozuna), la remezcla de "Ella Quiere Beber" (Anuel AA con Romeo Santos).



La entrega de los XXVII Premios ASCAP en San Juan es un regreso a la capital puertorriqueña después de organizarlos en el 2017, antes de que los huracanes Irma y María devastaran a la isla.



La ASCAP, con más de 600.000 miembros, es una organización profesional de los autores, compositores y editores de todo tipo de música.