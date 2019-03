¿Por qué Chilavert bloqueó a Ovelar en Twitter?

Roberto Ovelar, delantero de Millonarios sostuvo una fuerte discusión con el exarquero de la selección paraguaya José Luis Chilavert. Las diferencias políticas llegaron a tal punto que el atacante fue bloqueado por “Chila” en la red social.

“Se necesita más política social y menos política criminal. La pobreza no se arregla con la policía”, escribió en su red social Ovelar, a lo que Chilavert le respondió por la misma vía “Es fácil hacer ejemplo con el bolsillo ajeno. La gente No tiene por qué invadir propiedad privada, hay que enseñarles a trabajar y No que le regalen las tierras. Populismo barato No en Py”.

El intercambio de trinos continúa entre los paraguayos y el delantero de Millonarios replicó “Yo no digo que les deban regalar la tierra, digo que se debe buscar una solución a la necesidad de hogar digno a aquellos que realmente lo necesitan sin usar la violencia”.

Chilavert, criticó de los políticos de su país y organismos deportivos volvió a responder “Gustavo apoderado de FGuasu, deben ser expulsados del Py, porque son traidores de la Patria”.

La discusión subió de tono cuando el exarquero mundialista en Francia 1998 le dijo a Ovelar que no ha ganado nada “Búfalo tú no has ganado nada. El socialismo que tú apoyas en Py no tiene cabida. El Py no es Venezuela de Maduro”, y lo bloqueó de la red social.

Por último Roberto Ovelar le recordó la vez que escupió a Roberto Carlos en un partido “Si para ti pedir la no violencia es ser socialista, que ignorante que sos. O no he ganado nada, pero no escupo jugador rivales y eso me hace humano. Es normal que a falta de argumentos salgas con cosas cómo estás y luego me bloquees para que no pueda verlas, qué cobarde que sos".