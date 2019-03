¡Sin aliento! Así luce Melina Ramírez en lencería su embarazo

La reconocida presentadora Melina Ramírez, quien actualmente se encuentra en embarazo, compartió mediante su cuenta de Instagram una fotografía en la que luce una sensual lencería negra.

La imagen publicada fue compartida con un mensaje en el cual Melina reafirma el valor y la belleza de las mujeres en estado de gestación. "Por qué un embarazo no puede ser delicado, femenino y sexy también?", agregó.

La fotografía ya cuenta con más de 20.000 me gusta en esta plataforma y sus reacciones no se han hecho esperar. Incluso entre los comentarios se pueden leer: @tania_giraldo2226 "Hermosa el q estés embarazada no quiere decir que deje una mujer su parte sensual, te felicito bella"