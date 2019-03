Anitta niega haber 'marcado un gol' con Neymar

El futbolista Neymar está exprimiendo al máximo las celebraciones del Carnaval de Río de Janeiro y ni siquiera la lesión que sufrió en el metatarsiano del pie derecho mientras disputaba un partido del Paris Saint-Germain contra el Estrasburgo el pasado enero le ha impedido bailar y disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

Este lunes, por ejemplo, no quiso perderse el tradicional desfile de las escuelas de samba en el Sambódromo da Marquês de Sapucaí y a ninguno de los miles de presentes se les escapó que estaba muy bien acompañado de una guapísima morena que resulta ser, además, una de las estrellas latinas del momento: la cantante Anitta.

Según las malas lenguas, el deportista y la artista fueron vistos besándose en uno de los camarotes privados del recinto, pero habrían acabado la noche por separado y él, en concreto, fue fotografiado charlando muy animadamente más tarde con una misteriosa rubia. Aparentemente, su flirteo habría llegado a oídos de Bruna Marquezine, ex Neymar y amiga al parecer de la propia Anitta al menos en la esfera virtual. En espacio de apenas unos minutos, la primera dejó y volvió a seguir a la cantante en Instagram, para acabar optando finalmente por cerrar su propia cuenta. Mientras tanto, el otro implicado en ese supuesto triángulo amoroso ha puesto tierra de por medio regresando a Francia.

En vista de la manera en que se estaba complicando la situación, Anitta ha decidido echar mano de sus redes sociales para aclarar, en primer lugar, que entre Neymar y ella no existe ningún tipo de romance, y segundo, que en contra de lo que se ha asegurado ella no mantiene ningún tipo de vínculo con la ex del jugador, que casualmente también estaba en el Sambódromo con ellos.

"Me acabo de despertar y quiero decir una cosa, porque he mirado Internet y me he visto de pronto en el medio del huracán", arranca el comunicado en forma de varios vídeos que ha compartido en su perfil. "Dejadme que les explique una cosa: soy amiga de Neymar desde hace muchos, muchos años. Y porque unas personas famosas coincidan en algún lugar, no quiere decir que sean mejores amigas, no. Yo no soy amiga de Marquezine", ha añadido para matizar que la actriz solo se encontraba en el mismo palco que ella porque su asesor de prensa es amigo del suyo propio.

"No tengo nada contra ella, no tengo nada contra nadie. Por el amor de Dios, yo trabajo, gano mi dinero, hago mis cosas. Soy una persona independiente. Y no voy a dejar de salir con mis amigos", ha afirmado rotunda en respuesta a quienes se han atrevido a juzgarla por su comportamiento.

Por si aún quedaba alguna duda, Anitta ha confirmado que acabó la noche "sola" y "cero a cero" para su decepción, lo que podría interpretarse como una señal de que, si de ella hubiera dependido, el famoso futbolista y ella habrían ido un paso más allá en su amistad.

"Si de verdad necesitas saber si me besé con alguien o no, siento decepcionaros, pero no lo hice. De hecho yo misma estoy decepcionada de no haber marcado ningún gol", ha concluido.