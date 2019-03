¡Qué impresión! Fernanda Castillo engordó para una película

La bella actriz mexicana compartió en su cuenta de Instagram la nueva apariencia que lucirá en la próxima película "Dulce Familia", aquella que traerá de regreso a la recordada Florinda Meza.

En la publicación se aprecia a Fernanda Castillo en un cambio trascendental, pues aparentemente tuvo que subir bastante de peso para lograr la contextura que demuestra en la fotografía.

En junio del 2018, la actriz confesó que sí subió de peso al rededor de unas 30 libras, lo que representa unos 13 Kg.

Agregó para el medio MezcalTV que: "Tuve que aumentar de peso muy rápido. Me sentía muy cansada, me empezaron a doler las rodillas del sobrepeso. No estaba acostumbrada a muchos alimentos, entonces no me sentía muy bien y ahora me toca además bajarlos"