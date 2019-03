Memes: Las burlas tras frase de Yatra en la 'Voz Kids'

El cantante y jurado del reality de Caracol Televisión 'Voz Kids' se volvió tendencia tras un comentario que le dio a uno de los participantes.

Sara recibió un 'no' de respuesta por parte de los jurados, pero cuando fue el turno de Sebastián, quien quiso animarla, mencionó que: “Saris, los no muchas veces realmente son sí, porque los no nos llevan a conocernos mejor y esforzarnos aún más para encontrar el mejor artista que tenemos dentro".

Los espectadores inmediatamente convirtieron esto en burla en las redes sociales.