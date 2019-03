Una de las Kardashian ya es la 'milmillonaria' más joven del mundo

Si hace unos meses se informaba de que el valor del imperio empresarial de la joven Kylie Jenner se acercaba peligrosamente a los mil millones de dólares -o billón, según la escala anglosajona- al cifrarse en 900 millones la cotización de su compañía 'Kylie Cosmetics', la estrella televisiva ya puede presumir finalmente de haberse convertido en la 'milmillonaria' más joven del mundo que, por supuesto, haya alcanzado semejante suma con el sudor de su frente y un extraordinario olfato para los negocios.

Ha sido, por supuesto, la revista especializada Forbes la que ha certificado oficialmente la proeza realizada por la benjamina del televisivo clan Kardashian, quien además ha concedido una breve entrevista al medio para expresar su satisfacción ante la salud de hierro de la que goza su firma y el espaldarazo que ello supone para su propia autoestima.

"La verdad es que no esperaba nada de lo que ha ocurrido, jamás me dio por predecir el futuro que tendría mi iniciativa. Pero, desde luego, el reconocimiento me ha sentado muy bien, es como una palmadita en la espalda por el trabajo bien hecho", ha declarado la hermana de Kim Kardashian, madre de la pequeña Stormi Webster (1) junto al rapero Travis Scott.

Al igual que el resto de celebridades que se desprenden de su mediática familia, la promoción que Kylie hace de sus productos -y de ella misma- se canaliza fundamentalmente a través de las redes sociales: el medio más apropiado para llegar al público 'millenial', así como para establecer una relación estrecha y constructiva con ese segmento de la población que juega un papel fundamental en su creciente éxito.

"Todo va ligado al poder de las redes sociales. Incluso antes de fundar mi empresa, ya tenía una base muy sólida y fuerte de seguidores", ha confesado la flamante número uno de su sector, quien ha arrebatado el título de milmillonaria más joven del mundo al fundador de Facebook Mark Zuckerberg, quien llevaba reinando como tal desde hacía más de una década.

Al margen del talento innato con el que maneja las nuevas herramientas de la mercadotecnia, otro de los factores que le han ayudado sin duda a establecer este nuevo récord reside en el lucrativo acuerdo de distribución al que llegó recientemente 'Kylie Cosmetics' -recordemos que la celebridad es la única propietaria de la firma- para comercializar sus kits labiales de 29 dólares en las más de 1.000 tiendas de las que dispone la cadena Ulta a lo largo y ancho de Estados Unidos. En las primeras seis semanas desde su puesta a la venta, se habrían facturado nada menos que 54.5 millones de dólares a repartir entre las dos partes.