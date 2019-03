¡Desnudas! Así celebra ‘Epa Colombia’ y su novia su aniversario

Daneidy Barrera ha vuelto a dar de qué hablar al publicar una foto con su novia. Pero no es cualquier imagen, en esta aparecen las dos en una tina sin nada de baño.

La imagen la acompañaron con el texto: "Estuviste cuando no tuve nada, mereces estar conmigo cuando lo tenga todo. No solamente eres mi novia, eres mi mejor amiga, mi socia, mi confidente. Me cambiaste la vida, me haces demasiado feliz. ¡Siempre juntas!".

Sus seguidores, aprovecharon para enviarle mensaje de felicitaciones a la feliz pareja.