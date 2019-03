MinTrabajo: Más de 142.000 venezolanos trabajan formalmente en Colombia

Caracol Radio conoció que el Gobierno Nacional decidido con la Cancillería, lograr que los venezolanos que hoy no tienen identificación, tengan un número social que les permita trabajar, ser identificados y tener sus derechos igual a cualquier otra persona.

Así lo afirmó la ministra de Trabajo, Alicia Arango, al señalar que en Colombia hay un registro de 142.000 venezolanos que están trabajando, esas cifras están recogidas y están encuestadas, pero el Gobierno considera que se deben ajustar un poco más.

Dijo que los 142.000 son trabajadores formales, que están registrados en las planillas de PILA y de las planillas del empleo formal.

"Nosotros no sabemos exactamente cuántos venezolanos están empleados y no están con Pila, es decir están informales en el país", dijo Arango.

La titular de la cartera de Trabajo señaló, que hay 400.000 venezolanos que cruzaron la frontera y no tienen ninguna identidad y reiteró que cuando no se tiene esa identidad, es como si no existiera, desafortunadamente.