Las intervenciones de EE.UU. que han cambiado gobiernos latinoamericanos

La intromisión estadounidense no es un fenómeno nuevo y así lo afirma el Historiador de Harvard John Coatsworth quien en 2005 repasó los episodios en los que la potencia mundial intervino en América Latina para cambiar gobiernos, concluyendo que de 1898 a 1994 había ocurrido hasta en 41 ocasiones.

Atendiendo a este estudio Caracol Radio hablo con Laura Gil analista internacional sobre las consecuencias de una posible intervención a Venezuela y los casos en los que se hizo efectiva la fuerza estadounidense.

“Si hubiera algún tipo de acción bélica de Estados Unidos a Venezuela no estaríamos hablando de una invasión militar o de una presencia importante de soldados sobre el terreno como vimos en Panamá o en Granada. La verdad hasta que Estados Unidos no pueda conseguir algún tipo de apoyo, para eso no es probable” Afirmó.

Entre las mediaciones realizadas se resalta la de Chile Cuba, México y Guatemala entre 1898 y 1994. Sobre esto Gil añadió “Como en el pasado América Latina se dividiría, hay una hipersensibilidad a la presencia militar, eso podría tener resultados nocivos. En el caso de Maduro podría darle un respaldo que no se merece.”

Recordemos que la mayoría de países latinoamericanos, que reconocen el gobierno de Guaidó se oponen afirmando que "la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente" como afirmo el Consejo de Seguridad de la ONU.