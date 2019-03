Se despachó: hijo del Pibe aseguró que no tiene el apoyo de su padre

Carlos Alberto Valderrama Ruge, hijo del 'Pibe', habló para La Tercera de Chile sobre las dificultades que tenido en el desarrollo de su carrera futbolística y la relación que lleva con el mítico 10 de la Selección Colombia.

En cuanto a su vida en el fútbol, Valderrama Jr. dijo que a sus 25 años no ha podido despegar por falta de oportunidades. En Colombia ningún club le dio la mano y ahora busca en Chile encontrar, junto a su agente, un lugar para explotar su talento.

Se considera un jugador "muy técnico" pero dicho talento se ve opacado por ser el hijo del 'Pibe': "Las personas no te ven normal, sino con ojos de exigencia, de que tienes que hacer esto o esto otro. Llevar el apellido Valderrama no solo genera expectativas, sino envidia, porque así como lo quieren, hay muchas personas que no gustan de él. Entonces, uno siendo su hijo, esas opiniones repercuten hacia uno”.

En cuanto a la relación con su padre, Carlos Alberto afirma: "Él vive en Barranquilla y yo en Bogotá. Cero contacto. Él tiene su vida, su hogar, por eso me ha tocado un poco duro. Es difícil cuando no tienes el apoyo de tu padre”. Precisamente, cuando le preguntaron por esa falta de contacto, dijo: "Yo tengo una idea, pero eso se lo tendrás que preguntar a él, porque no quiero exponerlo ni tampoco quiero dañarle la imagen. Cada uno con sus decisiones”

