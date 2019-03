Amaranta Hank alerta a sus seguidores tras crisis depresiva /

La reconocida modelo erótica reveló que ante el impulso de acabar con su vida escribir “un par de líneas” le hizo cambiar de opinión.

“Hace unos minutos tuve una crisis depresiva y quise matarme. No hubo nada externo que lo desencadenara, fue netamente químico. No me pasaba desde hace dos años. Ya estoy bien. La depresión es fuertemente débil. Me tranquilizó escribir un par de líneas.”

Sin embargo, en la misma cuenta, la actriz escribió este sábado con un corto tuit que se encontraba bien. Hank recibió en pocas horas cientos de respuestas y mensajes de apoyo de sus más de 300 mil seguidores.