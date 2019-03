La octava jornada de la Liga Águila iniciará el sábado 2 de marzo y traerá consigo encuentros importantes, entre los más llamativos están Once Caldas Vs. Cúcuta ese mismo día y Cali Vs. Millonarios, el domingo.

Lo que dejó de recibir Nacional por quedar eliminado de Copa Libertadores

Sábado 2 de marzo

Bucaramanga Vs. Patriotas

Hora: 3:15 PM

Estadio: Alfonso López

Once Caldas Vs. Junior

Hora: 5:00 PM

Estadio: Palogrande

Jaguares Vs. Tolima

Hora: 5:30 PM

Estadio: Jaraguay

Equidad Vs. Cúcuta

Hora: 7:45 PM

Estadio: de Techo

Domingo 3 de marzo

Santa Fe Vs. Äguilas Doradas

Hora: 2:00 PM

Estadio: El Campín

Unión Magdalena Vs. Pasto

Hora: 4:00 PM

Estadio: Sierra Nevada

Cali Vs. Millonarios

Hora: 5:00 PM

Estadio: Palmaseca

Envigado Vs. América

Hora: 6:30 PM

Estadio: Polideportivo Sur de Envigado

Lunes 4 de marzo

Huila Vs. Alianza Petrolera

Hora: 8:00 PM

Estadio: Guillermo Plazas Alcid