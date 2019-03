“La JEP existe y no se puede eliminar, pero sí debe haber reformas”: Uribe

El expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, reiteró que debe haber reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz y por eso enumeró los cambios que se deberían hacer a ese nuevo tribunal.

Reconoció que la JEP es una realidad y que no es posible eliminarla por lo que la zó sus propuestas. “El No ganó y desconocieron ese triunfo, que mal antecedente para la Democracia. ¿Cuál es la realidad hoy? Nosotros en el Centro Democrático queremos que no hubiera JEP, la realidad del país muestra que hoy no es posible eliminarla, pero sí es posible reformarla, por eso hemos venido hablando de una reforma”.

Agregó que estos serían alguno de los cambios que habría que hacer lo más pronto posible. “primero, entre muchas, que la JEP solamente sea competente para delitos que se hubieran cometido hasta el 1 de diciembre de 2016; segundo, que una persona que reincida pierda todos los beneficios; tercero, que no se prohíba a la Fiscalía seguir en investigaciones y diligencias mientras la JEP ha tomado decisiones; cuarto, que se clarifique lo de la extradición porque cuando uno lee toda esa literatura del Acuerdo, del Acto legislativo del 2017, de la sentencia encuentra que aquí no hay extradición”.

Uribe reiteró que las Farc se blindaron de la extradición. “Pero debe haber extradición sin dilaciones, sin cortapisas para delitos posteriores, pero además pensamos que el tema de los niños hay que manejarlo separadamente y eso necesita mucha claridad, ese no es un delito del conflicto, ese es un delito especial de lesa humanidad”.

Asimismo dijo que los delitos contra niños debe tener un tratamiento especial. “¿Qué tiene que ver el conflicto con la violación de un niño? Entonces ese delito se debe condenar y se debe sancionar con las sanciones ordinarias, no con las inocuas sanciones alternativas de la JEP y yo creo eso. Porque por ahí andan abusando de los militares, sacaron unos militares de la cárcel para traerlos a la JEP y andan abusando de ellos”.

Finalmente manifestó que el Centro Democrático ha propuesto muchas veces en el Congreso que haya un tratamiento especial para los militares, que lo bloquearon y ahora los mismos que lo negaron en el gobierno anterior van a utilizar a los militares para pedir nuevas reformas a la JEP. “una de las reformas de la JEP que se requieren es que los militares no los obliguen con el pretexto de que les van a dar un beneficio de que no haya cárcel, pero si una restricción de vivienda y de movilidad”.