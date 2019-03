“La conducta del rector es sistemática”: estudiante de la U. Atlántico

Caracol Radio conoció el auto de ocho páginas con el que la Procuraduría Regional del Atlántico determinó la suspensión por tres meses en contra del rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Javier Prasca, mientras adelanta las investigaciones necesarias para determinar si ha acosado sexualmente a estudiantes de esta institución.

La Procuraduría decidió suspenderlo por el riesgo de que las presuntas acciones que se le reprochan se repitan y por el miedo que se ha hecho evidente entre las personas que lo han acusado y las pruebas que hay en el expediente.

Incluso, una estudiante que habría sido víctima de acoso no es la persona que interpuso la queja en su contra, sino una de sus compañeras. La estudiante que entregó su testimonio al Ministerio Público, así como un CD con archivos de audio en donde se comprobaría el acoso, explicó que ella no fue la víctima directa y que es la que acude a la instancia disciplinaria porque la presunta víctima, “justamente no tiene las garantías de seguridad para hacerlo (...)”.

Le puede interesar: Capturan a fiscal de JEP por recibir dólares en caso Santrich.

La joven le explicó a la Procuraduría Regional, que en el mes de abril de 2018 sostuvieron una reunión con el rector, ella y la presunta víctima, y luego el funcionario le hizo llamadas telefónicas a su compañera.

“Tuvimos una reunión con el rector de la universidad mi persona y la compañera que me reservo la identidad por lo anteriormente expuesto, relacionada con un proyecto que habíamos presentado (…), posterior a esa reunión la compañera recibe una llamada por parte del rector de la Universidad, la cual está contenida en el CD aportado en esta diligencia, donde de manera laxa vulgar se dirige el rector de la Universidad a mi compañera, con actitudes que no corresponderían al ideal comportamiento de una persona que ejerce este cargo público, con una clara actitud de acoso que no solamente se señala en ese audio sino que anteriormente el rector ya lo venía haciendo desde otras plataformas virtuales con lenguaje obsceno y esta actitud era repetitiva”, le dijo la joven a la Procuraduría.

Lea también: Niegan demanda de pérdida de investidura contra Antanas Mockus.

Su testimonio, explicó, lo dio para evidenciar que “la conducta del rector es sistemática y repetitiva con las estudiantes de la Universidad y resaltar que no son escándalos nuevos en su trayectoria administrativa sino que antes de llegar a ocupar ese cargo ya se había conocido denuncias del presunto acoso sexual”.

Con los audios y testimonios como esto, señaló el Ministerio Público la necesidad de suspenderlo.

“Este despacho tiene conocimiento de las presuntas y reiteradas conductas desplegadas por el señor rector de la Universidad del Atlántico, en las cuales se podría avizorar hechos que constituían actos que atentan contra la integridad y rectitud que se exige de la dignidad que se le ha encargado, situación que evidencia el organismo de control en las reiteradas quejas que se han venido recibiendo, relacionadas con los hechos materia de investigación, así como las múltiples publicaciones que hacen los medios de comunicación en sus portales web”, dice el documento.

En la misma decisión de suspenderlo, la Procuraduría solicita pruebas, como por ejemplo, un perito experto para que coteje la voz del rector en los archivos de audio que están en su poder. También los testimonios de cinco personas entre hombres y mujeres que son estudiantes de la institución.

Podría interesarle: EE.UU. no entregará nuevas pruebas en caso Santrich.

A la compañía de teléfonos, solicita los registros de llamadas que hizo el rector de 2017, 2018 al 27 de febrero de 2019, y también la identificación de todos los números de celular que haya a su nombre.

A la Universidad le pide información específica sobre la hoja de vida y labores que ha hecho en la Universidad, y la constancia de las denunciantes como estudiantes de la misma.