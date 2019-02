Delitos sexuales serían excluidos de la JEP

El 16 de marzo, fecha en la que iniciarán las sesiones ordinarias del Congreso, se radicará un acto legislativo que tiene listo el Partido Conservador para sacar los delitos sexuales de la jurisdicción de la JEP.

El senador Juan Diego Gómez aclaró que no habrá retroactividad, pero que esta iniciativa es fundamental para que no haya impunidad en este tipo de delitos. “Esencialmente es eliminar la conexidad de los delitos sexuales con los delitos políticos, evitando que las violaciones o el abuso sexual y toda esta clase de delitos, incluso contra menores, sean conexos al conflicto”.

Aclaró, porque sabe que habrá polémica por su propuesta, que quienes ya estén sometidos al nuevo tribunal de paz no tendrán problema alguno. “Como ya tenemos unas reglas claras de los que ya se acogieron al proceso de paz, estas no se pueden modificar, por lo cual no tiene impacto en los que ya se acogieron con esas reglas, la norma regiría a futuro porque no puede tener retroactividad”.

Asimismo el conservatismo, que es partido de Gobierno, pidió al presidente Iván Duque sancionar la ley estatutaria de la JEP. “Consideramos que el presidente debe sancionar la ley estatutaria de la JEP, se requieren las reglas porque fueron más de 50 años de conflicto y quienes se acogieron al proceso lo hicieron bajo una negociación que definió unas reglas, las cuales se deben cumplir y ese sería un mensaje a la comunidad internacional y a la Justicia colombiana”.

Para Gómez es mejor una seguridad jurídica y una normativa clara aunque aclaró que en este año se podrían hacer varias modificaciones a la JEP.