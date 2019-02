Duelo de rojos: América y Santa Fe se miden en el Pascual

América recibe a Independiente Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero por la séptima fecha de la Liga Águila, desde las 6:30 PM. Clásicos de rojos en el partido más atractivo de la jornada.

Con presentes muy diferentes, caleños y bogotanos medirán fuerzas. Los “Escarlatas” son cuartos con 14 puntos y vienen de vencer 1-2 a Rionegro Águilas. El técnico Fernando “Pecoso” Castro no presentaría cambios y le daría continuidad al equipo que triunfo de visitante. El venezolano Fernando Aristeguieta, goleador con 8 anotaciones, comandará el ataque de los “diablos” ante en “León”.

Por su parte Santa Fe que es 18 con 4 puntos, no sabe lo que es ganar en la presente Liga, empató el domingo de local 3-3 con Junior y para hoy tendrá dos variantes. Regresa Fáiner Torijano a la defensa y Luis Manuel Seijas estará en el medio campo por Johan Arango que no viajó con el equipo por decisión técnica.

Desde su regreso a la primera división en el 2017, América no ha podido vencer a Santa Fe y tampoco marcarle gol en partidos oficiales. En cuatro partidos los Cardenales ganaron dos y dos terminaron en empate.

Mario Herrera del Meta será el árbitro del partido con la asistencia de David Fuentes y Rubén García.

Datos:

-Santa Fe no perdió ni concedió goles en sus últimos cuatro duelos ante América en Primera A, con dos victorias y dos empates.

-América suma 13 puntos, su mayor cantidad en un torneo corto de Primera A en sus seis primeros partidos desde 2005-II (15 puntos).

-Santa Fe ha iniciado por primera vez un torneo corto sin victorias en sus seis primeros partidos (4E 2D).

-Fernando Aristeguieta convirtió cinco de los seis goles de América como local en el torneo; el otro lo anotó Carlos Sierra.

-Baldomero Perlaza es el goleador de Santa Fe en el torneo con tres goles; es su mayor cantidad en un mismo torneo corto de Primera A.

Posibles formaciones:

América: Carlos Bejarano; Jonathan Pérez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Andrés Álvarez; Julián Guevara, Carlos Sierra, Yesus Cabrera, Cristian Álvarez; Kevin Viveros y Fernando Aristeguieta.

Santa Fe: Geovanni Banguera; Carlos Arboleda, Fáiner Torijano, Carlos Henao, Edwin Herrera; Juan Daniel Roa, Andrés Pérez, Baldomero Perlaza; Omar Pérez, Luis Manuel Seijas; y Fabio Burbano.