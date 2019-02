Sara Uribe, ¿Lista para su segundo hijo?

Sara Uribe ha concedido una entrevista en el programa ‘Lo sé Todo’ en el que ha contado cómo ha sido su experiencia de ser madre, una nueva experiencia para la modelo paisa.

Durante la entrevista, que se realizó por video llamada, la paisa mencionó entre risas que: “Voy a encargar otro ya que fue tan fácil”.

Vea también: Jordyn Woods romperá su silencio en el programa de Jada Pinkett Smith

“Jacobo es luz, es una bendición en esta familia, en mi vida, en la vida de Fredy. Todos los que lo esperábamos lo queremos. Es un niño súper avispado, no parece de un mes; súper largo, no sé cómo lo tuve en mi barriguita que eran tan chiquita, porque es demasiado grande”, agregó la modelo.

Además defendió a su bebé a la criticas que le han hecho: “Es un negrito divino. Yo digo que es divino porque es mi hijo y a mí me parece, y si a otros no, a mí sí. Pues si a mí me encanta Fredy, entonces también me parece hermoso mi hijo”.