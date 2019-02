Jordyn Woods romperá su silencio en el programa de Jada Pinkett Smith

Jordyn Woods ha tratado de mantener un perfil lo más bajo posible desde que hace una semana se hiciera público que había asistido a una fiesta en casa de Tristan Thompson, el entonces novio de Khloé Kardashian, y se había quedado a pasar la noche allí.

Desde entonces no han parado de circular rumores de todo tipo acerca de su traición, más dolorosa aún si se tiene en cuenta que ella resulta ser la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana pequeña de Khloé, pero por el momento ni ella ni el resto de miembros del mediático clan se han pronunciado de manera clara al respecto para aclarar qué sucedió realmente y si el jugador de la NBA y Jordyn habían mantenido una aventura o no.

Sin embargo, este viernes la joven romperá su silencio para compartir su versión de los hechos en el programa 'Red Table Talk' de Jada Pinkett Smith para Facebook. Este jueves ella misma compartió un vídeo caminando por el plató del talk-show en el que no pronunciaba una sola palabra y que acababa con ella sentada a la mesa roja donde se desarrollan las entrevistas mirando fijamente a la cámara.

Su intervención se grabó este mismo martes por la tarde, pero por el momento no ha trascendido ningún detalle de qué ha compartido con la anfitriona. Jada, por su parte, solo pretendería ofrecer a la modelo e influencer una plataforma a través de la cual compartir su historia.

El problema, en ese sentido, es que Jordyn habría firmado hace tiempo un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación como parte del elenco de secundarios que aparece con regularidad en el reality ' Keeping Up With the Kardashians', según afirma el portal TMZ, que limitaría notablemente su testimonio.

Su decisión de airear en público los trapos sucios de su relación con la familia no habría hecho ninguna gracia a la famosa familia de celebridades, que consideran que, de querer reparar sus errores y tratar de ganarse su perdón, Jordyn podría hacerlo perfectamente en privado.