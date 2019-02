Despacito de Luis Fonsi ft Daddy Yankee ha roto otro récord

El video es actualmente el más visto de YouTube, teniendo 1.9 mil millones de vistas más que cualquier otro video de la plataforma. La competencia más cercana por número de vistas es Ed Sheeran - Shape of You con 4.09 mil millones de vistas y Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth con 4.02 mil millones de vistas.