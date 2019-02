Aumentan incendios forestales en zonas de protección ambiental en Guaviare

Un incendio forestal se registra a esta hora en el sector llamado los pozos zona de protección ambiental a 15 minutos de San José del Guaviare.

La comunidad hizo un llamado al cuerpo de bomberos y Defensa Civil, para que acudan a controlar y apagar el gigantesco incendio.

A esta hora no hay presencia de los organismos de socorro para controlar la situación de emergencia ambiental. Lugareños con bombas cargada de agua trabajan intensamente en controlar los focos del incendio forestal.

Por su parte la comunidad invita a la sensatez y a revisar de quién es la responsabilidad legal de garantizar la prestación del servicio. El Cuerpo de Bomberos no ha salido, porque no cuenta con los elementos de protección personal para sus voluntarios y no se puede seguir exponiendo su integridad física ni su salud.

Por su parte el alcalde de San José del Guaviare, Efraín Rivera dijo que la alcaldía siempre la ha suministrado el combustible, para todo tipo de emergencia y que tiene $190 millones para funcionamiento de bomberos quienes no quieren firmar el convenio.

En las próximas horas la Procuraduría Regional del Guaviare, entrara a mediar las diferencias, para evitar que la comunidad siga perdiendo con la demora de atención de emergencias.

