En octubre se podría aplicar la segunda vuelta para alcaldías capitales

En la legislatura pasada fue aprobada en primera vuelta una reforma Constitucional, que busca implementar la segunda vuelta para la elección de alcalde en Bogotá y desde el 16 de marzo volverá esa discusión al legislativo, pero con la posibilidad de que se amplíe a otras ciudades del país que tengan más de 500 mil habitantes.

La ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que hay buen ambiente en los partidos políticos para continuar con el trámite de esta iniciativa. “Ese es un proyecto de iniciativa del Congreso y superó la primera vuelta, pero varios de los partidos nos han manifestado que quieren seguir con el debate para que exista la segunda vuelta pero además de ellos nos han dicho que tienen la intención de que se amplíe a otras autoridades distintas a Bogotá”.

Si esta discusión es aceptada la segunda vuelta para la elección de alcalde se aplicaría en las principales ciudades del país, aunque los autores del proyecto analizarán la viabilidad de esta propuesta, para garantizar que la iniciativa sea aprobada sin problema ya que hay acuerdos que se podrían romper.

Sin embargo Alejandra Barrios directora de la MOE indicó, que no le parece adecuado que se cambien las reglas de juego en pleno año electoral y que lo mejor es que se aplique la normativa en 2023.

“Si es para este proceso electoral sería una falta de seriedad el Congreso porque el 26 de mayo hay consultas y las decisiones que se están tomando están basadas en encuestas y no se pueden cambiar las reglas de juego en un año electoral. Bogotá no es diferente al resto del país así que es una propuesta buena pero no para aplicar en este año”.

En un principio la reforma Constitucional se presentó, para dar legitimidad a la escogencia del alcalde de Bogotá ya que en las elecciones pasadas los ganadores no han superado los 800 mil votos y por eso el mandatario local no cuenta con un pleno respaldo de la ciudadanía.

Justamente congresistas como: José Daniel López, Juan Carlos Losada y otros legisladores de la capital del país analizarán el tema.

