Colombia dejaría de vender café al mundo a pérdida: Roberto Vélez

Ante el desplome en los precios del café en el mercado de New York, el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez no descartó la posibilidad de dejar de vender café colombiano en los mercados internacionales a pérdida.

“Los cafeteros de Colombia no puede seguir vendiendo café a pérdida al infinito, y el horizonte dadas las producciones de Brasil es muy complicado”, afirmó el dirigente gremial.

Añadió que la posibilidad de una recuperación de la cotización internacional es muy remota por el momento.

“Es el momento en que Colombia tiene que tomar una medida urgente, y que es de tratar de sacar a sus cafeteros para ponerlos en un plano distinto para concentrarnos en dos cosas: una de calidad y el cumplimento para llegar a aspirar a que nos paguen un precio justo” subrayó.

Por ello, estimó que lo ideal es no vender café por debajo del costo de producción que podría estar por el orden de US 1.60 dólares y planteó que Colombia podría fijar un precio base y no tener en cuenta el mercado de New York.