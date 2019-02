Ordenan diligencia judicial en Congreso por Ley de Procedimiento de la JEP

La Corte Constitucional, desde el despacho del magistrado José Francisco Reyes, ordenó una diligencia judicial para que se recopile toda la información alrededor del trámite legislativo que tuvo la Ley de Procedimiento de la JEP.

Esta normatividad es la que establece la forma en la que debe actuar la jurisdicción, y ha sido objeto de varias demandas, dos de ellas que unió la Corte Constitucional para su estudio y que cuestionan posibles vicios procedimiento, en especial, en los artículos 11, en su parágrafo segundo que señala que la JEP no puede establecer la estructura criminal, el plan criminal y los móviles del mismo que pudieron haber motivado las acciones de miembros de la Fuerza Pública procesados por su accionar en el conflicto armado.

Y, también, el artículo 75 de la Ley 1922 de 2018, que es el que suspende los procesos contra miembros de la Fuerza Pública hasta que se cree una Sala Especial para juzgarlo.

“En ambas demandas, como en los cargos, se plantea el desconocimiento de los principios de consecutividad e identidad flexible en la formación de los mencionados artículos, lo que además tuvo eco en varias de los intervinientes”, señala el auto en el que se da la orden.

La Corte, encontró parte de información en la página oficial del Congreso, y otra la pidió informalmente sin que recibieran la información completa.

“Lograron ubicarse unos algunos de ellos en la página web del Congreso de la República; no obstante, al estudiarse la información, pudo constatarse que la misma no está completa, pues teniendo en cuenta que se trató de una ley con mensaje de urgencia, no aparece la totalidad del procedimiento, y en relación con los principios cuyo desconocimiento se alega, no se cuenta con el desarrollo de la totalidad de los debates que tuvieron ocurrencia en varias sesiones cada uno”, se lee.