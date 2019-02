Corte cita a Gustavo Petro por denuncia de la Vicepresidenta Ramírez

La Corte Suprema de Justicia llamó a versión libre a Gustavo Petro, por un trino que hizo en el año 2018 donde hablaba sobre la operación Orión y hablaba de la función de la exministra de Defensa Marta Luía Ramírez, quien ahora es la vicepresidenta.

“Dado que la operación Orión fue un delito de lesa humanidad en la comuna XIII de la ciudad de Medellín y estuvo bajo el mando de Marta Lucía Ramírez, han escuchado ustedes hacerle esa pregunta a algún periodista de Colombia? (sic)”, señaló.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema había hecho en principio la cita a una conciliación con la vicepresidenta quien lo denunció por injuria y calumnia, pero se cambió a una versión libre porque el senador no se presentó sino envió una excusa médica.

La excusa fue expedida por un médico particular y no por una EPS por ello, el tribunal no la valido y ahora la citación es obligatoria.

