La invitación de un militar venezolano para que no se sigan escondiendo

En Bogotá se encuentra Germán Pereira, un Sargento Primero de la Guardia Nacional que llegó al país el 10 de enero y que asegura que no quería hacer más parte del régimen de Nicolás Maduro. Desde hace 15 días está en Bogotá y se lamenta porque no pudo asistir a la muerte de su mamá y hermano por falta de recursos.

“Mi sueldo no alcanzaba, soy militar, soy Sargento Primero de la Guardia Nacional y mi sueldo no me alcanzaba, tengo mi familia, tengo dos niños. Mi mamá murió el 25 de enero no pude ir por no tener dinero, mi hermano murió, el domingo lo enterramos también, tampoco pude ir. Pero como tenía dos enfermos en mi casa nunca pude”, dice.

Su madre, cuenta murió de cáncer porque no lograron aplicarle la ampolla que tenía que recibir todos los días dado el costo de la misma, “valía 15 mil bolívares, 15 mil soberanos. De dónde los íbamos a sacar y el sustento de mi casa era mi hermana, que hoy se encuentra aquí también y mi persona”.

Para él, muchos miembros de la Guardia siguen en sus filas por el régimen de Padrino López, y el miedo: “El miedo que nosotros no podemos hablar allá porque nos meten presos. Yo tengo miedo, yo me presento ante la embajada, a presentar mi carné y a presentar mi pasaporte por el miedo que tenemos de que nos agarre cualquier autoridad, nos deporten y yo sé que voy a estar allá como traición a la patria y no tanto por lo de traición a la patria sino el daño que nos pueden hacer”.

Según cuenta, tienen miedo de que les pase lo mismo a “esos militares que tuvieron el valor de alzarse en Caracas en San José de Cotiza, tuvieron ese valor y todavía hay gente que está supuestamente desaparecida. Compañeros que desaparecieron, compañeros que están presos y ese es el miedo que tenemos”.

Dice que, “ellos tienen el poder, nosotros no tenemos el poder. El poder de nosotros es el pueblo y por eso aquí hay muchos y hay muchos militares que también están por fuera. Están en España, como están en ahorita en Ecuador, Perú. Tengo muchos compañeros que me han llamado y me dicen que qué vamos a hacer, por eso nos vamos a presentar ante la embajada venezolano y vamos a presentar nuestro carné”.

Su invitación es que “Cada compañero que se consiga un militar en cualquier país se presente ante la embajada, no tengamos ya miedo de estar ocultándonos, vamos a salir también”.