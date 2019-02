Defensoría denuncia secuestro masivo en Nuquí, Chocó

El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, denunció el secuestro de tres jóvenes hermanos Deyson Lozano, Manuel Lozano y Leyson Lozano y un mototaxista de 57 años en Tribugá, corregimiento del muncicipio de Nuquí, Chocó.

“Los responsables de este secuestro masivo son las autodenominadas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia)", señaló Negret, al mismo tiempo que pidió su pronta liberación.

Adicionalmente hizo un llamado a estos grupos, “para que dejen tranquila a la comunidad de Tribugá, Nuquí, que no la mortifiquen, que no secuestren a la comunidad, que no recluten más a la comunidad".