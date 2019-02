Analistas rechazan la posibilidad de una intervención militar en Venezuela

La reunión del Grupo de Lima que se realizará este lunes tiene la atención de todos, en especial por lo dicho por el presidente interino Juan Guaidó, quien señaló que tras lo sucedido con las ayudas humanitarias le planteará a la comunidad internacional que todas las opciones están abiertas para liberar a su país.

Su comentario fue seriamente cuestionado por la exsenadora Claudia López, pese a que el presidente no mencionó una intervención militar.

Vea también: EE.UU. advierte a Venezuela de nuevas "medidas" tras "trágico" sábado

“No @jguaido! No se aproveche de solidaridad colombiana y mundial para justificar una intervención militar. Era obvio que la dictadura reaccionaría con violencia y provocación. Rodéese de @UN @Federation Cruz Roja, en vez de políticos oportunistas, para entregar ayuda humanitaria”, escribió por Twitter.

Críticas parecidas surgieron del exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien recordó que Colombia tiene unos principios de derecho internacional que se deben respetar, en especial que si quiere participar de una guerra debe tener el permiso del Senado de la República.

“El gobierno colombiano tendría que asumir una posición mucho más vertical y determinante en el sentido de que si bien es partidaria de la ayuda humanitaria, de que si bien no quiere la dictadura de Maduro, de que si bien se opone a cualquier forma de constricción por parte del gobierno venezolano, considera y estima que deben aplicarse los protocolos internacionales y también los protocolos constitucionales”, dijo.

Y agrega: “Hay que tener en cuenta que esto no es un juego, esto no es un partido de fútbol no es una confrontación de ping pong. Es una asunto sumamente serio en donde van a estar de por medio la vida, la integridad, los bienes de muchos colombianos. No es un juego, el gobierno tiene que entender frente a la violencia no hay otro camino que el derecho”.

Para la analista internacional Arlene Tickner, esta posibilidad “sería catastrófica” y Colombia sería el país más afectado después de Venezuela. Parece, dice, que el resultado que se dio este sábado era lo esperado.

“Ahora, los hechos de ayer, sobre todo la violencia con la cual fue repelada la asistencia humanitaria enviada desde el lado colombiano de la frontera abre las puertas para que se dé esta conversación. Es como si algunos actores hubieran anticipado este resultado ayer y la violencia provocada con miras a posicionar la discusión acerca de la necesidad de considerar otras medidas más contundentes como una acción militar desde afuera”.

Explicó que es entendible la posición del Comité Internacional de la Cruz Roja de no participar en la entrega de las ayudas porque “corresponde a intereses políticos en especial lograr que Nicolás Maduro se salga del poder y mal harían entonces entidades internacionales en sumarse a este esfuerzo, ya que su legitimidad depende de la aparente neutralidad de sus actos”.

Y señaló que tanto en Estados Unidos, en Venezuela, como en Colombia ha habido voces que consideran la intervención como la solución correcta a lo que sufre Venezuela, entre ellas la del expresidente Álvaro Uribe.

Rodrigo Uprimny, por su parte, escribió en Twitter: “Una intervención militar agravaría la situación venezolana y regional, con costos humanos terribles, mucho peores que los ocasionados por la dictadura de Maduro, como lo muestran los ejemplos de Irak y Siria”.