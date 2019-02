¡Increible! Nicki Minaj alaga a Ariana Grande tras su récord Billboard

La sorprendente Ariana Grande continúa siendo la estrella musical que más destaca nivel mundial.

Gracias a su quinto álbúm ‘Thank U, Next’, que incluye los tres éxitos ‘7 rings’, ‘Break up with your girlfriend, i'm bored’ y ‘Thank u, next’, la posiciona en el primer, segundo y tercer puesto del Hot 100 Billboard.

La intérprete Nicki Minaj expreso en su cuenta de Instagram lo siguiente: “Tengo una cama con tu nombre. El espíritu de mi bebé Ari estaba en el escenario ¡Ella tiene las 3 mejores canciones del Billboard Hot 100 en este momento y lo merece absolutamente! Alemania cantó todas tus palabras esta noche, hermanita”.

La publicación supera los 4 millones de reproducciones y 8 mil comentarios.