Consejo de Estado niega libertad de Jesús Santrich /

El Consejo de Estado confirmó la negación de un habeas corpus que interpuso la defensa del ex jefe guerrillero Jesús Santrich y que en un principio presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Su defensa, además, de cuestionar el tiempo que lleva privado de la libertad, pues fue capturado el 9 de abril de 2018 y aún no se resuelve su situación jurídica tras la petición de extradición a Estados Unidos, cuestiona que la captura no hubiera pasado por un control de legalidad y también, un presunto incumplimiento de la garantía de no extradición.

Sin embargo, el Consejo señaló, que no es pertinente conceder su libertad, “por cuanto no aparece acreditado que se encuentre privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales y legales o que se haya prolongado su detención ilegalmente”.

Dice el tribunal que la captura no pasó por control de legalidad porque cuando se trata de una petición de extradición hay normas especiales al respecto. Que sí se está cumpliendo con la garantía de no extradición, en la medida de que se está evaluando si aplica para él o no. Y que los motivos que han extendido su detención, más de los 120 días que se dan para resolver estas peticiones, se deben al procedimiento que adelanta la jurisdicción, cumpliendo con la normatividad.

Además, dice que el habeas corpus, “no puede utilizarse para (sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad;) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad personal; ) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia adicional”.