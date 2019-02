El mundo debe plantearse una nueva meta para evitar el calentamiento global /

Expertos en cambio climático que participaron en la conferencia “Cambio Climático” de la Universidad del Rosario, plantean el inicio de acciones que trabajen más que en el síntoma, en el problema que para esta fecha obliga a que el mundo piense, no en evitar llegar a los 2°C de calentamiento, sino más bien en impedir siquiera acercarse a los 1.5°C, que de establecerse representaría una enorme amenaza para la existencia de la raza humana.

El informe presentado en octubre del 2018 por el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, planteó que se incrementa el peligro de los efectos naturales en caso de que no se tomen las acciones correspondientes, pues morirían ecosistemas enteros, habría extinción masiva de especies, riesgos por el aumento del nivel del mar y mayor cantidad de desastres naturales.

Las contribuciones propuestas por cada país en el acuerdo de París sellado en el 2015, estableciendo medidas para la reducción de efecto invernadero para el 2020, ya no son suficientes, pues allí se planteó que el calentamiento no podría llegar al promedio de 2°C, lo cual ya no es suficiente; el informe del IPCC insiste que el tope es 1.5. Así, la agenda global de acción climática debe alinearse a una nueva realidad.

“La acción climática de todos los países debe estar enfocada estratégicamente en sectores como la agricultura y el transporte y en la mentalidad de avanzar a una economía sin carbono. Con acciones que sean capaces de reducir para el 2030 alrededor de un 45% las emisiones de carbono con respecto a las que había en 2010”, dijo Manuel Guzmán, experto y docente de la Universidad del Rosario.

Según los acuerdos de París, Colombia tenía la meta de reducir la emisión de carbono en un 20% para 2030. Según el nuevo pronóstico, esa meta debe subir al 45%, y con la necesidad de que los sectores productivos aceleren su acción climática, es decir, las empresas deberán adaptar su modelo de negocio a una economía sin carbono.

La deforestación que se realiza por quema, tala o descomposición de árboles afecta el ciclo del carbono; por consiguiente, se genera un mayor efecto en el calentamiento global y otros que son los biofísicos, que alteran las características físicas de la superficie terrestre, afectando el balance de energía y la temperatura.

El informe del IPPC dice que los impactos de la deforestación sobre el clima varían así: cuando se lleva a cabo en las regiones tropicales (como Colombia) hay un aumento de temperatura y si es en las regiones boreales, se registra un enfriamiento.

De no ponerle freno al calentamiento se podría reducir la producción de alimentos como el arroz en 3.2% y de maíz en un 7.4%, las áreas de cultivo más importantes en Colombia después del café.

De otra parte Benjamín Quesada profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad del Rosario, uno de los autores por Colombia de reporte del IPCC, llamó la atención sobre el impacto climático del sistema alimentario actual, que cuenta con aproximadamente el 40% de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero (GEI), mientras que la biósfera terrestre solo absorbe el 28% de las emisiones humanas de CO2.

“El contenido de nutrientes de las plantas se ve afectado negativamente por el incremento de CO2. Si no se modifica la situación actual, el CO2 en 2050 disminuiría entre un 5% y un 10% el zinc, el hierro y las proteínas, y entre un 13% y un 30% el contenido de vitamina B”, aseguró el docente.