Gobierno reporta giro total de pagos pendientes a ex combatientes de Farc

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila confirmó que se realizó el giro total de los pagos pendientes a los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc.

Desmintió que se hubieran suspendido de forma indefinida los giros, señalando que se trató de un problema operativo.

“Nosotros estamos dedicados a hacer una política de paz, nosotros no hacemos política con la paz. No es cierto, no existe ninguna suspensión definitiva, instrucción de dilatarlos o de utilizar los pagos de forma distinta a continuar el apoyo”, explicó

Aseguró que se dieron las instrucciones para tomar los correctivos y que no se vuelva a presentar una situación de atraso en los giros a quienes están en el proceso de reincorporación.

Le dicen a los líderes de la Farc que existe el compromiso para cumplir a quienes se mantienen en la legalidad, por lo que sugirió no generar el ambiente de incertidumbre entre los excombatientes.