Dos investigaciones en Fiscalía por acoso sexual en el fútbol femenino

El escándalo que crece con cada denuncia ya tienen a varias personas en enredos con la justicia.

Las denuncias detallan supuestos escenarios de acoso sexual en contra de las deportistas, menores de edad, que integraron la Selección Colombia sub-17.

En el relato las víctimas señalan que el director técnico del equipo y el preparador físico les ofrecían algunos beneficios de acceder a sus pretensiones, aparentemente sexuales.

“Me dijo que quería tener algo conmigo y que podía llevarme a cosas muy grandes en el fútbol...Me sobrecargaba de trabajo, no me dejaba hablar en las reuniones, me gritaba. En un momento le pregunté si tenía quejas, y me respondió que era personal y que asumiera las consecuencias”, expresó una víctima.

En la Fiscalía se abrieron dos investigaciones es para determinar la veracidad de las denuncias y establecer responsabilidades.

Fiscales especializados en delitos sexuales, asumieron los procesos y se alista a tomar las primeras decisiones.

