Hebert Vargas gran concierto el próximo viernes 1 de marzo

Hebert llegara a la fonda la Chismosa de la Sabana con temas que los han hecho famoso como "A que vienes", "Metidita", "Aquel amigo", "La felicidad", "Perdedor" serán algunas de las canciones que se podrán escuchar este 01 de marzo, ademas de los clásicos y grandes éxitos como "Inocente", Perdóname, Me mata la melancolía, Dejando Huellas, El error, Te amé, Paro de mi corazón, Se me salen las lágrimas, Que descaro, No he podido ser feliz, entre otros.

El cantante Vallenato, goza de un gran reconocimiento internacional por su entrega y puesta en escena, lo que le ha permitido presentarse en diferentes lugares del mundo como México, Paraguay, Perú, Argentina, Venezuela, Pánama, Estados Unidos y Europa.